Воспитанник «Зенита» Шилов: я становлюсь сильнее, конкурируя с Луисом Энрике

Воспитанник «Зенита» Шилов: я становлюсь сильнее, конкурируя с Луисом Энрике
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о конкуренции с бразильским вингером сине-бело-голубых Луисом Энрике.

«С Луисом Энрике очень тяжело конкурировать. Человек вызывается в сборную Бразилии! Но мне кажется, я становлюсь сильнее, когда конкурирую с ним. Всё-таки он выше уровнем. Я буду стараться не падать в грязь лицом. Думаю, чтобы достичь такой технической оснащённости, нужно постоянно тренироваться, и тогда всё будет. У бразильцев просто другой менталитет, они с детства с мячом не расстаются», — сказал Вадим Шилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

