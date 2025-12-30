Скидки
В «Динамо» объяснили, в каком случае Гусев останется главным тренером после этого сезона

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, в каком случае Ролан Гусев сохранит за собой пост главного тренера первой команды. Напомним, Гусев был утверждён в должности главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона. Ранее «Динамо» покинул Валерий Карпин.

— Он будет возглавлять команду до конца сезона. Какие должны быть результаты, чтобы срок был продлён?
— Мы уже говорили о том, что у нас задача — Кубок. Кроме того, во второй части сезона мы должны подняться в турнирной таблице чемпионата России как можно выше, насколько это возможно, — приводит слова Ивлева ТАСС.

