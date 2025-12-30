«Серый кардинал». Кутепов оценил главного кандидата на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о Хуане Карседо, которого СМИ называют основным претендентом на пост главного тренера «Спартака». Сейчас он возглавляет кипрский «Пафос», но в 2012 году Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом Унаи Эмери.

«Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия. Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо — серый кардинал, тёмная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твёрдым характером, с крепким внутренним стержнем», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Матч ТВ».