Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Орлов объяснил, почему лимит на легионеров планируют ужесточать постепенно, а не сразу

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Министерство спорта РФ планирует ужесточать лимит на легионеров в Мир РПЛ постепенно. Ранее появлялась информация, что лимит будет поэтапно ужесточаться каждый год.

«Кстати, говоря о легионерах… Может, кто-то пропустил. От министра пошла идея, что уменьшение количества легионеров на поле будет происходить по одному в год. Сейчас восемь можно. А почему? А потому что, когда начали смотреть, оказалось, что у многих иностранцев контракты на три-пять лет. И чтоб разорвать контракт [досрочно], это надо платить деньги, понимаете?

И плюс руководство РФС говорит, что мы можем потерять конкурентоспособность в зрелищности. Речь же идёт об уровне игроков, мастерстве», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

