Экс-форвард сборной России Сычёв назвал трёх лучших нападающих РПЛ в 2025 году

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Дмитрий Сычёв выделил лучших форвардов Мир Российской Премьер-Лиги в 2025 году.

«Прежде всего отмечу Кордобу из «Краснодара». Это определённо форвард номер один нашего чемпионата. Из россиян ближе всех к нему Воробьёв, Сергеев — и, наверное, всё пока. Дефицит у нас классных нападающих. Поэтому надо ценить наших форвардов, которые есть», — сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в сезоне-2025/2026 24 сыгранные встречи во всех турнирах. Он забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв провёл 21 матч, в которых отметился 10 голами и четырьмя ассистами. Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в 26 встречах сезона также забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.