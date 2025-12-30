Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард сборной России Сычёв назвал трёх лучших нападающих РПЛ в 2025 году

Экс-форвард сборной России Сычёв назвал трёх лучших нападающих РПЛ в 2025 году
Комментарии

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Дмитрий Сычёв выделил лучших форвардов Мир Российской Премьер-Лиги в 2025 году.

«Прежде всего отмечу Кордобу из «Краснодара». Это определённо форвард номер один нашего чемпионата. Из россиян ближе всех к нему Воробьёв, Сергеев — и, наверное, всё пока. Дефицит у нас классных нападающих. Поэтому надо ценить наших форвардов, которые есть», — сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в сезоне-2025/2026 24 сыгранные встречи во всех турнирах. Он забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв провёл 21 матч, в которых отметился 10 голами и четырьмя ассистами. Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в 26 встречах сезона также забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android