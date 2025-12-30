Скидки
Нападающий Максим Кутовой подписал контракт с саратовским «Соколом»

Саратовский «Сокол» объявил о переходе 24-летнего нападающего Максима Кутового. Информация была опубликована на официальном сайте клуба.

Кутовой является воспитанником «Краснодара», где прошёл путь от академии до основной команды. В составе «Краснодара» он сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. В последние сезоны нападающий выступал за «СКА-Хабаровск». Также футболист представлял юношеские сборные России на уровнях от U15 до U19.

В текущем сезоне Кутовой провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 100 тыс.

После 21 тура Pari Первой лиги «Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место, находясь в зоне вылета. У команды в активе 16 очков.

