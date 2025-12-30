«Задачи не выполняются». В «Динамо» объяснили уход Валерия Карпина

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался об уходе Валерия Карпина с должности главного тренера первой команды. Напомним, Карпина сменил Ролан Гусев.

— Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Как вы тогда видели эту ситуацию? Насколько этот уход был неожиданным?

— Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба. Валерий Георгиевич сделал всё, что мог, как профессионал, как тренер. Он действительно вкладывал душу в работу. Но он принял решение уйти, и оно было понятным, по крайней мере, для меня, — приводит слова Ивлева ТАСС.