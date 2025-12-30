Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Задачи не выполняются». В «Динамо» объяснили уход Валерия Карпина

«Задачи не выполняются». В «Динамо» объяснили уход Валерия Карпина
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался об уходе Валерия Карпина с должности главного тренера первой команды. Напомним, Карпина сменил Ролан Гусев.

— Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Как вы тогда видели эту ситуацию? Насколько этот уход был неожиданным?
— Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба. Валерий Георгиевич сделал всё, что мог, как профессионал, как тренер. Он действительно вкладывал душу в работу. Но он принял решение уйти, и оно было понятным, по крайней мере, для меня, — приводит слова Ивлева ТАСС.

Материалы по теме
В «Динамо» объяснили, в каком случае Гусев останется главным тренером после этого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android