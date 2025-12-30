Гладилин назвал экс-тренера «Спартака» Станковича главным разочарованием года

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича главным разочарованием года. Серб покинул «Спартак» в середине ноября.

«Динамо», и «Спартак» неудовлетворительно провели эту часть чемпионата. Футболистов, которые больше всего разочаровали, нет. Разочаровал Станкович. По итогам прошлого сезона он показал хорошую игру. Я надеялся, он сможет здесь создать команду, а у него не получилось. Получилось много нервозности, удалений. «Спартак» так и не обрёл себя.

Пока старт сезона и первый круг неудовлетворительные. По подбору футболистов и условиям в клубе команда не набрала форму, не поставила игру и не набрала нужные очки. «Спартак» должен быть как минимум в тройке лидеров РПЛ и бороться за титулы. Так что пока у «Спартака» не получилось», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.