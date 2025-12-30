Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» признан лучшим молодым игроком года в «Спартаке»

Воспитанник «Зенита» признан лучшим молодым игроком года в «Спартаке»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев, являющийся воспитанником системы санкт-петербургского «Зенита», признан молодым игроком 2025 года в московском клубе по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Дмитриеву 21 год, за «Спартак» он играет с 2024-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 23 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.

Игорь Дмитриев — уроженец Санкт-Петербурга. Игрок занимался в академии «Зенита», но за первую команду сине-бело-голубых так и не сыграл. Перед переходом в «Спартак» Дмитриев выступал за «Урал».

Материалы по теме
Генич спрогнозировал, сколько игроков «Спартак» купит этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android