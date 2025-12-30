Воспитанник «Зенита» признан лучшим молодым игроком года в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев, являющийся воспитанником системы санкт-петербургского «Зенита», признан молодым игроком 2025 года в московском клубе по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Дмитриеву 21 год, за «Спартак» он играет с 2024-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 23 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.

Игорь Дмитриев — уроженец Санкт-Петербурга. Игрок занимался в академии «Зенита», но за первую команду сине-бело-голубых так и не сыграл. Перед переходом в «Спартак» Дмитриев выступал за «Урал».