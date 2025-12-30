Кафу посоветовал «Милану» купить бразильца Райана из «Васко да Гама»

Экс-защитник «Милана» Маркос Кафу дал клубу рекомендации по трансферному рынку. Бывший игрок выделил бразильского нападающего «Васко да Гама» Райана.

«Я не рискую с ним. Он мог бы хорошо подойти любой крупной итальянской команде. Райан — фантастический талант. Он обладает большим мастерством и быстр в ситуациях один на один: он умеет играть в футбол, но также видит ворота. Ему всего 19 лет, и он может стать по-настоящему великим игроком. Его роль? В атаке благодаря своей креативности он может играть как центральный нападающий, так и второй нападающий; это зависит от тренера», — приводит слова Кафу Calciomercato.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» проявляет интерес к приобретению универсального нападающего Райана. Сине-гранатовые готовы заплатить за талантливого форварда сумму в диапазоне от € 25 до € 30 млн. Также в сентябре текущего года «Зенит» предпринимал попытки приобрести Райана, однако получил отказ от «Васко да Гама».

В 2025 году Райан принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и сделав одну результативную передачу. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда на данный момент составляет € 18 млн.