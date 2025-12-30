Скидки
Игрок «Зенита» Шилов: понимаю, что воспитанникам не должны выдавать авансы

Игрок «Зенита» Шилов: понимаю, что воспитанникам не должны выдавать авансы
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о дополнительной ответственности из-за статуса воспитанника петербургского клуба. Он понимает, что должен работать над повышением собственного уровня игры.

«Да, конечно, я чувствую дополнительную ответственность. Не хочу подвести и болельщиков, и себя, и родных, которые в меня верят. Но у меня нет такого страха. Я просто понимаю, что должен спокойно это преодолеть. Понимаю, что воспитанникам не должны выдавать авансы. Всё должны решить чистый футбол и конкуренция — нам всем нужно работать, чтобы наш уровень рос», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

