«Чемпионат» определил лучших футболистов 2025 года среди студентов

28 декабря 2025 года спортивный портал «Чемпионат» организовал футбольный турнир в манеже Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова, собрав вместе талантливых футболистов, любителей спорта и болельщиков. На поле сразились команды ведущих вузов России, включая студентов МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и других престижных учебных заведений страны.

Уникальный формат соревнований предоставил каждому участнику возможность продемонстрировать свои способности в двух различных дисциплинах. Сначала спортсмены показывали свои навыки в динамичном формате 4+1, а затем – в классическом формате 7+1. Такой подход способствовал раскрытию потенциала участников и принёс им ценнейший опыт игры в различных условиях.

Фото: Чемпионат

Места новогоднего студенческого футбольного турнира «Молодёжная лига» распределились так:

Формат 4+1:

1. Poker Face (МГУ и МГИМО).

2. «Бунтари эконома» (МГУ).

3. «Троицк» (представители разных вузов Москвы).

Фото: Чемпионат

Формат 7+1:

1. ФК «Феникс» (ВШЭ).

2. «Соколово» (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»).

3. «Трувор» (преподаватели и детские тренеры).

Фото: Чемпионат

«Чемпионат» также создал для участников эксклюзивную зону отдыха с площадкой для мини-футбола (сабсоккер), настольным футболом (кикер), панна-футболом, современной игровой консолью PlayStation 5 и настольными интеллектуальными играми (шахматы, домино и шашки). Здесь спортсмены могли полноценно отдохнуть и восстановиться в перерывах между состязаниями.

Фото: Чемпионат

В завершение турнира футболистов ожидала самая приятная часть мероприятия – награждение лучших команд и игроков, которые получили памятные призы от «Чемпионата», спортивного бренда JOGEL и футбольной Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.

Фото: Чемпионат

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Турнир проходит в третий раз и уже становится хорошей традицией. Мы стараемся создать все условия для комфортного участия. Очень здорово, что мы смогли привлечь так много студенческих команд. Для любителей спорта получить так много футбола под завершение года — настоящий подарок! Участники провели время с пользой, а ценные призы добавили ярких эмоций и помогли зарядиться энергией перед началом нового года».

Константин Ткач, капитан команды «Феникс»: «Парням из «Соколово» спасибо за финал. Всем соперникам спасибо за турнир. Организаторы, браво, очень крутой турнир получился, всех с завершением футбольного сезона 2025 года. Без травм и только побед в 2026-м!»

Сергей Котов, лучший вратарь турнира и игрок команды «Трувор»: «Большое спасибо организаторам за приглашение на такой масштабный турнир перед новым годом. Собрать так много команд в формате 8х8 и провести турнир на хорошем уровне в один день — это, конечно, очень круто. Для нас такой формат оказался серьёзным испытанием, было непросто поддерживать игровой тонус в течение семи часов в шести играх, но спасибо ребятам, мы неплохо справились, третье место — достойный результат. В целом от турнира получили большое удовольствие, хороший уровень соперников, музончик, развлекуха в зоне активности, классные подарки за третье место и индивидуальные награды. Драйв, эмоции, всё доброжелательно и на высоком уровне. Всем спасибо, с наступающим Новым годом!»

Официальными партнёрами турнира «Молодёжная лига» выступили спортивный бренд JOGEL, российский бренд воды с ионами GORJI ION и футбольная Академия «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.

Полный архив фотографий с мероприятия доступен по ссылке.

Видео: