«Думаю, его обидели в «Локомотиве». Константин Генич — о Дмитрии Баринове

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич высказался о полузащитнике и капитане «Локомотива» Дмитрии Баринове. Ранее появилась информация, что Баринов вскоре может стать игроком ЦСКА.

«Я думаю, что его обидели в «Локомотиве». Мне кажется, когда с Бариновым впервые вышли на переговоры относительно продления контракта, предложение было неуважительным по отношению к нему.

Если тут, загибая пальцы, вспоминать Жемалетдинова, вспоминать Миранчука, ещё какие-то, может быть, моменты, обида у футболистов, возможно, на руководство сохраняется», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».