Глушенков рассказал, какое блюдо обязательно должно быть на его новогоднем столе

Футболист «Зенита» и сборной России по футболу Максим Глушенков рассказал, какое блюдо обязательно должно быть на его новогоднем столе. Он выделил свой любимый салат.

— Что у родителей обязательно было на праздничном столе?

— Тут, с одной стороны, всё по классике — оливье, селёдка под шубой. А вот горячее — всегда по‑разному. Могли быть, например, какие‑нибудь очень вкусные котлеты с пюре.

— На свой уже взрослый новогодний стол из детства что‑то перенесли?

— Селёдка под шубой — стабильно! Потому что очень её люблю.

— Сами что‑нибудь фирменное готовите?

— Скажу так — готовить я умею. Не то чтобы какие‑то серьёзные блюда, но и не яичница (улыбается). Что‑то среднее. А происходит такое под настроение, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».