Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов — о Сафонове: забрать четыре пенальти подряд в серии — это великое достижение

Габулов — о Сафонове: забрать четыре пенальти подряд в серии — это великое достижение
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«Забрать четыре пенальти подряд в серии — это великое достижение, которое вызвало резонанс не только в России, а во всём мире. Потому что по сути Матвей в одиночку добыл трофей для «ПСЖ». А трофей это международный, мировой. Для «ПСЖ» это значимое событие. Мы все очень гордимся Матвеем», — приводит слова Габулова Legalbet.

В финале Межконтинентального кубка «ПСЖ» встретился с «Фламенго», матч завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти французская команда одержала победу 2:1. Сафонов стал первым вратарём в истории, который отразил четыре подряд пенальти в матче под эгидой ФИФА.

Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом? Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android