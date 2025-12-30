Габулов — о Сафонове: забрать четыре пенальти подряд в серии — это великое достижение

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«Забрать четыре пенальти подряд в серии — это великое достижение, которое вызвало резонанс не только в России, а во всём мире. Потому что по сути Матвей в одиночку добыл трофей для «ПСЖ». А трофей это международный, мировой. Для «ПСЖ» это значимое событие. Мы все очень гордимся Матвеем», — приводит слова Габулова Legalbet.

В финале Межконтинентального кубка «ПСЖ» встретился с «Фламенго», матч завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти французская команда одержала победу 2:1. Сафонов стал первым вратарём в истории, который отразил четыре подряд пенальти в матче под эгидой ФИФА.