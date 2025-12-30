17-летний воспитанник «Зенита» Шилов: в клубе на меня рассчитывают

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов выразил уверенность в том, что в команде на него рассчитывают в будущем.

— Есть ощущение, что в будущем в клубе на тебя рассчитывают?

— Безусловно. Если Сергей Богданович взялся за меня, позвал в основу, чтобы я с ними тренировался, значит, шанс он мне даёт. И уже давал в тех же матчах с «Рубином» и «Оренбургом», в которых я забивал. Если бы был не нужен, я бы тут не находился.

— Примеры Батракова и Кисляка тебя вдохновляют?

— Да. Это пример для всех, кто боится не попасть в какую-то команду. Важно помнить, что есть такие люди, которые играют и в топ-клубах, и в сборной, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.