«Крылья Советов» объявили о погашении долга в размере 535 млн рублей

Комментарии

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о погашении долга клуба перед «РТ-Капитал» в размере 535 млн рублей. Общий объём долговых обязательств «Крыльев» перед компанией составлял 926 млн рублей.

«В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ Капитал». Суммарно общий объём денежных средств, доведённых до компании, на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости — Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис». Напомним, общий объём долговых обязательств клуба перед «РТ-Капитал» составлял 926 млн рублей», — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.

