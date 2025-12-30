«Я больше не буду играть». Миралем Пьянич завершил карьеру

Полузащитник Миралем Пьянич официально завершил свою футбольную карьеру. Игрок, известный своими выступлениями за «Ювентус» и «Барселону», заявил, что больше не будет выходить на поле. Пьянич останется в Дубае и сосредоточится на своей семье.

«Я больше не буду играть. Я завершил свою карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не футболист, а отец своего маленького сына: он для меня в приоритете», — приводит слова Пьянича Tuttosport.

Пьянич начал свой путь в «Ювентусе» в 2016 году, а в сентябре 2020 года подписал контракт с «Барселоной». Он также провёл год в аренде в турецком клубе «Бешикташ». В 2022 году Пьянич подписал контракт с клубом «Шарджа», который базируется в ОАЭ.