«Я больше не буду играть». Миралем Пьянич завершил карьеру

«Я больше не буду играть». Миралем Пьянич завершил карьеру
Комментарии

Полузащитник Миралем Пьянич официально завершил свою футбольную карьеру. Игрок, известный своими выступлениями за «Ювентус» и «Барселону», заявил, что больше не будет выходить на поле. Пьянич останется в Дубае и сосредоточится на своей семье.

«Я больше не буду играть. Я завершил свою карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не футболист, а отец своего маленького сына: он для меня в приоритете», — приводит слова Пьянича Tuttosport.

Пьянич начал свой путь в «Ювентусе» в 2016 году, а в сентябре 2020 года подписал контракт с «Барселоной». Он также провёл год в аренде в турецком клубе «Бешикташ». В 2022 году Пьянич подписал контракт с клубом «Шарджа», который базируется в ОАЭ.

Комментарии
