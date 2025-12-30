Скидки
Максим Боков назвал лучших молодых футболистов России в 2025 году

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков высказался о лучших молодых футболистах России в 2025 году.

«Лучшие молодые российские футболисты в 2025 году — однозначно Кисляк, Глебов и Батраков. Они первыми приходят на ум. Давайте дождёмся следующего года, кто там выстрелит. В любом возрасте есть уникальные игроки, может быть, какая-нибудь новая звёздочка и появится в 2026-м. И это не обязательно игрок топ-клуба — может, середнячок или из команды, которая идёт в конце таблицы», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Максим Боков известен по выступлениям за клубы «Зенит» и ЦСКА. Он провёл 209 матчей в высшей лиге чемпионата России, забив пять мячей, также играл за «Уралан» и «Терек».

