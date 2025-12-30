Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев заявил, что для «Спартака» победа над ведущими клубами мира была в порядке вещей

Романцев заявил, что для «Спартака» победа над ведущими клубами мира была в порядке вещей
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что в его время победа красно-белых над ведущими клубами мира не была чем-то экстраординарным. Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й, а также с 1997 по 2003 год.

— У нас такая психология в «Спартаке» была: если выигрываешь, это в порядке вещей. И какой-то сверхъестественной мы не считали эту победу (над «Реалом» в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»), при всём уважении к сопернику. А когда проиграли, тогда катастрофа.

— То есть когда вы обыгрывали «Реал», «Аякс», «Интер», для вас это было в порядке вещей?
— В порядке вещей. Никакого ажиотажа не было, — сказал Романцев в выпуске программы «Ностальжи», который выйдет 30 декабря в 18:00 на онлайн-платформе Okko.

Материалы по теме
Николай Писарев: разочаровал матч «Спартак» — «Динамо», огромное количество брака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android