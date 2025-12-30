Романцев заявил, что для «Спартака» победа над ведущими клубами мира была в порядке вещей

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что в его время победа красно-белых над ведущими клубами мира не была чем-то экстраординарным. Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й, а также с 1997 по 2003 год.

— У нас такая психология в «Спартаке» была: если выигрываешь, это в порядке вещей. И какой-то сверхъестественной мы не считали эту победу (над «Реалом» в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»), при всём уважении к сопернику. А когда проиграли, тогда катастрофа.

— То есть когда вы обыгрывали «Реал», «Аякс», «Интер», для вас это было в порядке вещей?

— В порядке вещей. Никакого ажиотажа не было, — сказал Романцев в выпуске программы «Ностальжи», который выйдет 30 декабря в 18:00 на онлайн-платформе Okko.