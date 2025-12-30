Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это не история Баринова». Корнеев — о продлении контракта Облякова с ЦСКА

Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал новость о продлении контракта полузащитника Ивана Облякова с ЦСКА. Футболист заключил новое соглашение с красно-синими, рассчитанное до 2030 года.

«Это отличная новость. Думаю, что это произошло своевременно. Это посыл от Челестини и клуба, что они хотят с Обляковым идти дальше. Это не история Баринова, где затянули, а потом уже никакого контроля над ситуацией не было», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году. С тех пор футболист провёл 281 матч за клуб, записал на свой счёт 35 забитых мячей и оформил 45 голевых передач.

