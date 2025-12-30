Нападающие Браим Диас и Айюб Эль-Кааби повторили рекорд сборной Марокко на Кубке африканских наций, достигнутый 20 лет назад. В последнем матче группового этапа команда обыграла Замбию со счётом 3:0, благодаря чему оба игрока забили как минимум по три гола на турнире. Они стали лишь второй парой футболистов в истории сборной, добившихся такого результата. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Последний раз подобное достижение фиксировалось в 2004 году, когда Юссуф Хаджи и Юссеф Мохтари также забили по три гола на Кубке африканских наций.

Кроме того, сборная Марокко в четвёртый раз подряд выиграла свою группу на турнире, что является самой длинной серией среди всех команд в этом турнире.