22:00 Мск
Браим Диас и Айюб Эль-Кааби повторили рекорд сборной Марокко на Кубке африканских наций

Нападающие Браим Диас и Айюб Эль-Кааби повторили рекорд сборной Марокко на Кубке африканских наций, достигнутый 20 лет назад. В последнем матче группового этапа команда обыграла Замбию со счётом 3:0, благодаря чему оба игрока забили как минимум по три гола на турнире. Они стали лишь второй парой футболистов в истории сборной, добившихся такого результата. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Эль-Кааби – 9'     0:2 Диас – 27'     0:3 Эль-Кааби – 50'    

Последний раз подобное достижение фиксировалось в 2004 году, когда Юссуф Хаджи и Юссеф Мохтари также забили по три гола на Кубке африканских наций.

Кроме того, сборная Марокко в четвёртый раз подряд выиграла свою группу на турнире, что является самой длинной серией среди всех команд в этом турнире.

