Форвард «Зенита» Шилов: когда получил травму, мне уже конец стали предвещать

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов признался, что не следит за тем, что о нём пишут в прессе.

— Следишь за тем, что о тебе пишут в СМИ?

— Нет. Если на глаза что-то попадётся, могу прочитать. Но я не любитель такого. Меня это не волнует. Например, когда получил травму, мне уже конец стали предвещать, но я спокойно к этому отнёсся. Понимаю, что всегда будет разная информация. Не нужно обращать внимания на всё подряд.

— Александр Селенков рассказывал, что переживает, как бы тебе не снесло крышу. Он говорил с тобой на эту тему?

— Да, говорил: «Я знаю, какой ты игрок. Ты можешь добиться всего, чего захочешь. Но будь аккуратен, не заиграйся».

— Приходилось ли себя приземлять?

— Я никуда и не взлетал. Ещё рано об этом говорить. Я только сделал первые шаги, совсем маленькие, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.