Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Шилов: когда получил травму, мне уже конец стали предвещать

Форвард «Зенита» Шилов: когда получил травму, мне уже конец стали предвещать
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов признался, что не следит за тем, что о нём пишут в прессе.

— Следишь за тем, что о тебе пишут в СМИ?
— Нет. Если на глаза что-то попадётся, могу прочитать. Но я не любитель такого. Меня это не волнует. Например, когда получил травму, мне уже конец стали предвещать, но я спокойно к этому отнёсся. Понимаю, что всегда будет разная информация. Не нужно обращать внимания на всё подряд.

— Александр Селенков рассказывал, что переживает, как бы тебе не снесло крышу. Он говорил с тобой на эту тему?
— Да, говорил: «Я знаю, какой ты игрок. Ты можешь добиться всего, чего захочешь. Но будь аккуратен, не заиграйся».

— Приходилось ли себя приземлять?
— Я никуда и не взлетал. Ещё рано об этом говорить. Я только сделал первые шаги, совсем маленькие, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Эксклюзив
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android