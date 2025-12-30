Скидки
Главная Футбол Новости

Бразильский «Васко да Гама» нацелился на Николаса Отаменди из «Бенфики»

Бразильский клуб «Васко да Гама» намерен подписать защитника Николаса Отаменди, который в данный момент выступает за «Бенфику». 37-летний аргентинец стал главной трансферной целью клуба. Ведутся переговоры о возможном переходе игрока летом 2026 года в качестве свободного агента. Об этом сообщает Diário de Transferências в соцсети Х.

Отаменди уже имеет опыт игры в бразильской Серии А. Защитник выступал за «Атлетико Минейро» в 2014 году на правах шестимесячной аренды из «Порту». В этом сезоне Отаменди провёл 28 матчей за «Бенфику», забив два гола и отдав две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Николаса Отаменди составляет € 1 млн.

