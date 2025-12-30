В «Динамо» раскрыли, планируются ли трансферы зимой

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос о трансферах в первую команду во время зимнего трансферного окна — 2026. На зимний перерыв бело-голубые ушли, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Как вы оцениваете укомплектование состава, планируются ли трансферы зимой? Какие позиции?

— Если говорить о составе, то нужно прежде всего отметить, что у нас большое количество футболистов было травмировано. Мы вошли в новый сезон с рядом ключевых футболистов основного состава, которые не могли помочь команде на поле — Константин Тюкавин, Луис Чавес, Артур Гомес. В первой половине сезона количество травмированных составляло от семи до девяти. Это действительно очень больно ударило по игре команды. Когда футболисты основного состава не могут выполнять свои задачи, которые перед ними ставят тренер и клуб, то это большая проблема.

Даже если взять последнее дерби со «Спартаком», у нас [Хуан] Касерес тоже был не в порядке с точки зрения здоровья, он смог осилить только первый тайм. Ульви Бабаев заразился вирусом, болел, у него была высокая температура. К сожалению, такие вещи происходили. Но при этом точечные трансферы возможны в зимнее трансферное окно, — приводит слова Ивлева ТАСС.