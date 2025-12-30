Трент Александер-Арнольд может вернуться в АПЛ, им интересуются три клуба

Защитник Трент Александер-Арнольд может покинуть мадридский «Реал», поскольку им интересуются три клуба из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Give me Sport.

Англичанин перешёл из «Ливерпуля» в «Реал» прошлым летом на правах свободного агента, однако травмы и другие проблемы не позволили ему адаптироваться в новой команде.

Согласно данным источника, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» следят за ситуацией вокруг игрока. Сумма трансфера в размере € 40 млн уже упоминалась как потенциальная цена, которую все три клуба готовы заплатить. Напомним, что Трент был приобретён всего за € 10,5 млн.

На данный момент защитник провёл всего восемь матчей в Ла Лиге и три в Лиге чемпионов. Травма подколенного сухожилия и отдельный разрыв мышцы бедра регулярно выводят его из строя. В «Ливерпуле» Александер-Арнольд отмечался высокой результативностью, однако в Испании на его счету лишь один ассист.