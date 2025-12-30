Игрок «Зенита» Шилов: Роналду вдохновляет меня постоянно работать над собой

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал, с какого футболиста берёт пример. Он выделил легендарного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Мой не кумир, но пример — Криштиану Роналду. Пример того, что может сделать игрок с собой, со своим телом и чего может добиться. Он вдохновляет меня постоянно работать над собой. Для меня он, безусловно, лучший игрок в истории футбола.

В «Зените» больше всех нравился Халк. Когда только начал проявлять интерес к футболу, сразу его запомнил и стал следить. Потом, когда уже переехал в Петербург, любимым был Малком», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.