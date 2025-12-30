Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА публично обратился к Миралему Пьяничу

Комментарии

Московский ПФК ЦСКА публично обратился к своему экс-футболисту Миралему Пьяничу. Ранее сегодня босниец объявил о завершении профессиональной карьеры. Пресс-служба ЦСКА пожелала ему удачи во всех начинаниях и поблагодарила за сотрудничество.

«Миралем Пьянич завершил игровую карьеру. В составе армейцев босниец стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России.

Мира, спасибо за карьеру и время, проведённое в ЦСКА! Удачи во всех начинаниях!» — написала пресс-служба армейцев.

На протяжении своей карьеры Пьянич выступал за «Ювентус», «Барселону», «Лион», «Рому» и ряд других клубов. Последним местом футбольной прописки боснийца был московский ЦСКА. Футболист покинул команду РПЛ минувшим летом и с тех пор был свободным агентом.

