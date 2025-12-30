Орлов высказался о возможном обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по поводу возможного обмена футболистами между «Зенитом» и ЦСКА. Ранее появилась информация, что петербуржцы подпишут защитника Игоря Дивеева, а в обратном направлении отправится форвард Лусиано Гонду.

— Что думаете по поводу обмена Дивеева и Гонду? Кому этот обмен пойдёт на пользу?

— Я сразу сказал, что для «Зенита» это очень полезно. Много говорят про травмы, которые преследуют Дивеева… Но тут история как с Бариновым, который хочет перейти в ЦСКА — чем-то обидели его в «Локомотиве». Так и Дивеева чем-то обидели. Чувствуется, что он готов уйти. Но точно мы не знаем, это очень скрытые вещи интимного характера.

От нас же уходит аргентинец Лусиано. Он начал хорошо, но потом стало понятно, что у «Зенита» переизбыток иностранцев. И паспорт… Семак позвал Соболева. А Лусиано меньше ставили, и он погас, потух. Но я убеждён, что ЦСКА — это будет новый вызов для него. И у армейцев как раз нет забивного нападающего. Он потянет на эту роль, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».