«Сами виноваты». Максим Глушенков подвёл итоги года для «Зенита»

Крайний нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков подвёл итоги уходящего года. По словам вингера, 2025-й получился не отличным, но нормальным для сине-бело-голубых.

— Как бы вы подвели итоги прошедшего футбольного года?

— Жаль, что не стали чемпионами, но в этом мы сами виноваты. С другой стороны, в 2025 году в РПЛ не проиграли дома ни одного матча. Это хороший показатель. Надо так же продолжать и в 2026‑м. В целом же не отличный год, но нормальный.

Несколько смазали начало нового сезона и в какой‑то степени концовку, если опять же не считать двух последних матчей на «Газпром Арене», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».