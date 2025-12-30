Скидки
«Сами виноваты». Максим Глушенков подвёл итоги года для «Зенита»

«Сами виноваты». Максим Глушенков подвёл итоги года для «Зенита»
Комментарии

Крайний нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков подвёл итоги уходящего года. По словам вингера, 2025-й получился не отличным, но нормальным для сине-бело-голубых.

— Как бы вы подвели итоги прошедшего футбольного года?
— Жаль, что не стали чемпионами, но в этом мы сами виноваты. С другой стороны, в 2025 году в РПЛ не проиграли дома ни одного матча. Это хороший показатель. Надо так же продолжать и в 2026‑м. В целом же не отличный год, но нормальный.

Несколько смазали начало нового сезона и в какой‑то степени концовку, если опять же не считать двух последних матчей на «Газпром Арене», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

