17-летний воспитанник «Зенита» Шилов рассказал, какие книги читает

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал о своих литературных предпочтения.

«Недавно закончил читать книгу «Чемпион». А сейчас читаю про Дэвида Гоггинса. Это автобиография мужика, который делает с собой сумасшедшие вещи. Например, один пробегает марафон, который должны пробегать шесть человек. Не могу сказать, что люблю читать. Но когда становится скучно, беру книжку.

По театрам и музеям раньше ходил, но это не моё. Я вырос не в той среде, чтобы быть настолько культурным. Ты приходишь в театр и не можешь там пошевелиться — нужно ровненько сидеть, чуть ли не дышать», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

