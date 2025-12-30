Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Шилов рассказал, чьи примеры вдохновляют его после разрыва «крестов»

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал, что вдохновляется примером игрока сине-бело-голубых Густаво Мантуана, который оправился от разрыва крестообразной связки и вернулся на высокий уровень. Шилов также получил разрыв крестообразной связки и с большой долей вероятности больше не сыграет в текущем сезоне.

— Помогают примеры других футболистов, которые успешно восстановились после аналогичной травмы?
— У нас есть Мантуан, который рвал «кресты». Сейчас он спокойно играет в футбол, так бегает — полностью отдаётся игре! Наверное, это главный пример для меня.

— Недавно от подобной травмы восстановился вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв. Говорили на эту тему?
— Да, он постоянно рядом. Один из немногих, кого я вижу. Он приходит, смотрит на моё колено, всегда поддерживает. У него даже хуже ситуация была. Говорит: «Не бойся, всё будет нормально. Главное — потихоньку восстанавливаться и никуда не торопиться», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
