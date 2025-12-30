Игрок «Зенита» Шилов: ненавижу, когда врут, глядя в глаза, а ты при этом знаешь правду

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов охарактеризовал себя в человеческом плане.

«Я смешной и весёлый человек. Не готов мириться в первую очередь с лицемерием. Это сразу вызывает отторжение. Ещё не стану терпеть постоянное враньё. Ненавижу, когда врут, глядя прямо в глаза, а ты при этом знаешь правду», — сказал Вадим Шилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент Шилов травмирован и пропустит остаток сезона-2025/2026. Всего за первую команду санкт-петербуржцев Вадим провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.