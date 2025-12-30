Воспитанник «Зенита» Шилов: театры — не моё. Там нужно ровненько сидеть, чуть ли не дышать

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал, почему ему не нравятся театры.

— Ты живёшь в культурной столице. Ходишь по театрам, музеям?

— Раньше ходил, но это не моё. Я вырос не в той среде, чтобы быть настолько культурным. Ты приходишь в театр и не можешь там пошевелиться — нужно ровненько сидеть, чуть ли не дышать, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент Шилов травмирован и пропустит остаток сезона-2025/2026. Всего за первую команду санкт-петербуржцев Вадим провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.