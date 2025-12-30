Скидки
Гладилин: я не знаю Карседо, у него нет никаких достижений и заслуг

Гладилин: я не знаю Карседо, у него нет никаких достижений и заслуг
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новости, что на пост главного тренера красно-белых может быть назначен испанец Хуан Карседо, который ныне возглавляет кипрский «Пафос».

«Я не знаю Карседо, у него нет никаких достижений и заслуг. Брать специалиста в «Спартак» для того, чтобы его раскручивать? Это неправильно. Если брать тренера, то такого, который будет реально ставить задачу бороться за трофеи.

Я думаю, что это преждевременно. Этот путь уже проходили спартаковцы, было много специалистов, которых раскручивали, и потом они уезжали. Я их перечислять не буду. Было более пяти человек, которые приходили в «Спартак», делали себе имя и потом уходили, ничего не добившись», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

