Нобель — о важном событии 2025 года в футболе: возвращение Александра Бубнова

Известный журналист Нобель Арустамян назвал важное событие для российского футбола в уходящем 2025 году. По словам Арустамяна, таким событием стало возвращение эксперта Александра Бубнова в эфир.

— Как событие важное — это, конечно, появление, возвращение Александра Бубнова в эфир. Я, например, общаюсь с молодыми футболистами, которые родились в 2003, 2005 году…

— Кто?

— Неважно!

— Ну почему неважно? Важно.

— Хорошо, Арсен Захарян мне говорит, Батраков мне говорит, Кисляк говорит: «Слушай, мы так смотрим, так интересно». Все смотрят Бубнова, и им нравится, — сказал Арустамян в новогоднем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».