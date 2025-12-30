Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель — о важном событии 2025 года в футболе: возвращение Александра Бубнова

Нобель — о важном событии 2025 года в футболе: возвращение Александра Бубнова
Комментарии

Известный журналист Нобель Арустамян назвал важное событие для российского футбола в уходящем 2025 году. По словам Арустамяна, таким событием стало возвращение эксперта Александра Бубнова в эфир.

— Как событие важное — это, конечно, появление, возвращение Александра Бубнова в эфир. Я, например, общаюсь с молодыми футболистами, которые родились в 2003, 2005 году…

— Кто?
— Неважно!

— Ну почему неважно? Важно.
— Хорошо, Арсен Захарян мне говорит, Батраков мне говорит, Кисляк говорит: «Слушай, мы так смотрим, так интересно». Все смотрят Бубнова, и им нравится, — сказал Арустамян в новогоднем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич: Баринов подписал контракт с ЦСКА, вопрос решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android