Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: никто не готовит оливье как моя мама

Александр Мостовой: никто не готовит оливье как моя мама
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о новогодних традициях и, в частности, о любимом салате оливье.

«Ясно, что наш новогодний салат — это оливье. Я больше 20 лет поиграл и прожил за границей, это уже ушло в прошлое (смеётся). Но всё равно остаюсь с рецептом этого салата на Новый год, когда его готовит моя мама. Я видел много салатов, особенно в Европе. Оливье не идёт в сравнение, не похоже ничего. В Европе мешают всё подряд. Как готовит оливье моя мама — никто не готовит!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Фото
Александр Мостовой опубликовал фото с футболкой «Спартака» с 2026 вместо номера
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android