Александр Мостовой: никто не готовит оливье как моя мама

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о новогодних традициях и, в частности, о любимом салате оливье.

«Ясно, что наш новогодний салат — это оливье. Я больше 20 лет поиграл и прожил за границей, это уже ушло в прошлое (смеётся). Но всё равно остаюсь с рецептом этого салата на Новый год, когда его готовит моя мама. Я видел много салатов, особенно в Европе. Оливье не идёт в сравнение, не похоже ничего. В Европе мешают всё подряд. Как готовит оливье моя мама — никто не готовит!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.