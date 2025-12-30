Скидки
«Комо» близок к подписанию защитника, которым ранее интересовался «Зенит» — Романо
Итальянский «Комо» может подписать 22-летнего бразильского левого защитника Кайки из «Крузейро». Тренер клуба Сеск Фабрегас стремится укрепить оборону качественными игроками. Сделка может быть завершена в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, «Комо» сделал официальное предложение «Крузейро» о выкупе защитника. Переговоры между сторонами продолжаются, и вероятность сделки считается очень высокой. Кайки является выпускником академии «Крузейро».

Кроме «Комо», интерес к бразильскому защитнику проявляют несколько клубов из Португалии. В текущем сезоне Кайки провёл 53 матча за «Крузейро», забив один гол и сделав пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 10 млн, а контракт с «Крузейро» действует до 2027 года. Ранее также сообщалось, что «Зенит» сделал запрос по поводу Кайки. Бразильский клуб не намерен продавать защитника дешевле € 10 млн.

