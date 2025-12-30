В «Динамо» оценили готовность команды к ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев оценил готовность команды к ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Прямо сейчас клубы высшего российского дивизиона могут включать в заявку до 13 легионеров и выпускать на поле восемь из них. Со следующего сезона планируется постепенное ужесточение лимита.

— Что вы думаете о грядущем лимите на легионеров?

— Могу сказать, что «Динамо» готово к этим изменениям. У нас замечательная молодёжь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов.

— Но от иностранцев отказываться нельзя?

— Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это всё передаётся и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей, — приводит слова Ивлева ТАСС.