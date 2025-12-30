Скидки
«Зенит» рассматривает возможность трансфера Витиньо — источник

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к правому защитнику «Ботафого» Витиньо и рассматривает возможность оформления трансфера футболиста, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, 26-летний бразилец интересен также испанскому «Атлетико», английским «Эвертону» и «Вулверхэмптону».

Отмечается, что «Ботафого» оценивает своего защитника в € 15 млн. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2029 года. Прежде Витиньо выступал за «Бёрнли», «Серкль Брюгге» и «Крузейро».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

