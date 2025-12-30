Романцев признал, что, работая в «Спартаке», выкуривал больше пачки сигарет за матч

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что выкуривал больше пачки сигарет за матч, работая в московском клубе. Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995, а также с 1997 по 2003 год.

— А сколько у вас в те времена, не знаю, сигарет, пачек за матч уходило?

— Да по-разному. Это вообще… Я могу сейчас спокойно об этом говорить, потому что бросил курить давно. Уже лет 10 не курю. Это всё психология — когда можно, когда не можно. Чем-то вот хочется заняться. Станкович выбегал, кричал… Ну, конечно, не очень красиво, но я его понимаю. Вот в «Олимпийском» играли — курить нельзя. Я и не помню, чтобы курил. Только после игры [приходит понимание]: ёлки, я ж не курил два часа!

— Ну а так, всё-таки, если «Лужники», открытый воздух и можно. То пачка за матч или сколько?

— Даже больше.

— Больше даже?!

— Конечно, — сказал Романцев в выпуске программы «Ностальжи» на Okko.