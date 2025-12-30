Скидки
Станислав Черчесов назвал сильнейшую лигу в мировом футболе

Станислав Черчесов назвал сильнейшую лигу в мировом футболе
Известный российский тренер Станислав Черчесов назвал сильнейшую лигу в мировом футболе по итогам 2025 года. Он выделил чемпионат Англии.

— Сильнейшее национальное первенство в 2025-м?
— Выделим английскую Премьер-лигу. Конкуренция с учетом уровня самая серьёзная в Европе.

— Есть тенденция сближения уровней, стилей, как внутри отдельно взятых чемпионатов, так и между ними?
— Основные лиги абсолютно разные. Это как килограммы с километрами сравнивать. Итальянская более тактическая как была, так и остаётся. У каждой из других есть своя изюминка. Взять Польшу, недавно смотрел несколько их матчей, все стадионы забиты. Значит, есть зрелищность, не говоря уже об интриге. О качестве в целом по отдельно взятым матчам сказать не могу. Но когда я там работал, такой посещаемости не было, — приводит слова Черчесова Livesport.

Комментарии
