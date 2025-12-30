«Или я, или Касильяс». Филимонов — о слухах, что он мог перейти в «Реал» из «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов вспомнил историю, что к нему проявлял интерес мадридский «Реал». Вратарь выступал за красно-белых с 1996 по 2001 год. В составе «Спартака» Филимонов шесть раз выигрывал чемпионат России.

Роман Гутцайт. Мне рассказывали байку, что ты мог перейти в мадридский «Реал». Как раз в то время…

Александр Филимонов. Ну эта байка, я её тоже слышал. Что там как раз был выбор: или я, или Касильяс. Да, такое слышал.

Романцев. Нет, ну если бы пригласили Филимонова, я бы не удивился, — сказали Гутцайт, Филимонов и Романцев в выпуске программы «Ностальжи» на Okko.