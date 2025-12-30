Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Миралем Пьянич — о тренере «Милана»: Аллегри — гарантия для тех, кто хочет достичь вершины

Миралем Пьянич — о тренере «Милана»: Аллегри — гарантия для тех, кто хочет достичь вершины
Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Барселоны» и московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о тренере «Милана» Массимилиано Аллегри.

«Аллегри — это гарантия для тех, кто хочет достичь вершины. Я был уверен, что он преуспеет в «Милане». Макс создаёт у игроков хорошее настроение. Он отличный тренер, и тот, кто его возьмёт, должен его удержать», — приводит слова Пьянича журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

Аллегри возглавил «Милан» летом текущего года, подписав контракт на два сезона. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, имея 35 очков после 16 туров. Отставание от «Интера» составляет одно очко. 2 января «Милан» сыграет на выезде с «Кальяри» в рамках 18-го тура Серии А.

