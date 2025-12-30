Орлов: представляете, Соболев за «Зенит» играет хуже, чем играл за «Спартак»!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Он перебрался в петербургский клуб летом 2024 года из московского «Спартака». По данным СМИ, сумма сделки составила € 10 млн.

«Семак позвал Соболева. Но он пока не тянет. Представляете, он играет за „Зенит“ хуже, чем играл за „Спартак“! Когда идёт борьба за каждое очко, здесь очень нужно мастерство и стабильность. К сожалению, у него не получается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне Соболев провёл в составе «Зенита» 23 матча во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.