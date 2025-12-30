Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, считает ли он трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» неудачным

Аршавин ответил, считает ли он трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» неудачным
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, считает ли он трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» неудачным.

«Арсен почти не играет на протяжении двух лет, а купили его за недёшево. Конечно, «Реал Сосьедад», может быть, на данный момент так и считает. Но дальше всё будет зависеть от него. Если он станет звездой, все будут говорить: «О, как круто!» На самом деле Арсен — игрок с очень хорошими качествами», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей на клубном уровне и забил один гол.

Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал лучшего россиянина в истории АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android