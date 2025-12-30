Аршавин ответил, считает ли он трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» неудачным

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, считает ли он трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» неудачным.

«Арсен почти не играет на протяжении двух лет, а купили его за недёшево. Конечно, «Реал Сосьедад», может быть, на данный момент так и считает. Но дальше всё будет зависеть от него. Если он станет звездой, все будут говорить: «О, как круто!» На самом деле Арсен — игрок с очень хорошими качествами», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей на клубном уровне и забил один гол.