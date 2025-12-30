Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА готов арендовать Айдына у «Фенербахче» за € 550 тыс. с выкупом в € 5,5 млн — Ягыз

ЦСКА готов арендовать Айдына у «Фенербахче» за € 550 тыс. с выкупом в € 5,5 млн — Ягыз
Комментарии

Московский ЦСКА улучшил предложение для «Фенербахче» по крайнему нападающему Огузу Айдыну. Красно-синие готовы арендовать 25-летнего вингера за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн. На текущий момент российский клуб ожидает ответа от турецкой команды. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что стороны близки к заключению сделки, при которой ЦСКА возьмёт футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.

В нынешнем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
ЦСКА близок к оформлению трансфера игрока сборной Турции — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android