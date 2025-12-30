ЦСКА готов арендовать Айдына у «Фенербахче» за € 550 тыс. с выкупом в € 5,5 млн — Ягыз

Московский ЦСКА улучшил предложение для «Фенербахче» по крайнему нападающему Огузу Айдыну. Красно-синие готовы арендовать 25-летнего вингера за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн. На текущий момент российский клуб ожидает ответа от турецкой команды. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что стороны близки к заключению сделки, при которой ЦСКА возьмёт футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.

В нынешнем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

