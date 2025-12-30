Скидки
Тренер сборной России Писарев рассказал, что отличает Батракова и Кисляка

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил, в чём особенность молодых полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА.

— Что отличает Батракова и Кисляка?
— IQ — причём не только футбольный. Это видно по общению с ними, по их интервью, по их высказываниям.

— Что в общении с ними вас так радует?
— Несмотря на молодость, они мыслят очень здраво. Талант и трудолюбие у них тоже есть. Спортивный, футбольный IQ может быть высоким у многих, а вот человеческий — это дар. Это им очень помогает. Как они реагируют на неудачи на поле, на общение с прессой, с партнёрами. Если говорить по-футбольному, то у Кисляка данные Родри. Современный футболист. Это раньше на позиции «шестёрки» играл Гаттузо, у которого главная задача была отобрать мяч и соперника убить. Объём, понимание игры, управление темпом — всё это у Кисляка есть. За всеми мячами он добегает. А Батраков — это «десятка» уходящего романтизма, как Дель Пьеро. Лёша и сам забить может, и придумает всегда, и стандарты все его. Немного фактуры не хватает — чуть подкачаться надо, возможно, — рассказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

