Дмитрий Аленичев назвал главное событие в российском футболе в 2025 году

Дмитрий Аленичев назвал главное событие в российском футболе в 2025 году
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какое событие в российском футболе, по его мнению, стало главным в 2025 году.

«Главное событие в российском футболе в 2025 году — это первое чемпионство в истории «Краснодара», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 67 очков в 30 турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Зенита» составил одно очко. В новом сезоне «быки» также располагаются на первом месте.

