«Чемпионат» выбирает Главный момент в спорте в 2025 году

В конце декабря вы, читатели «Чемпионата», решали, какие моменты в российском и мировом спорте были главными. Мы отобрали лидеров каждого рейтинга и собрали финальный список. Теперь пора решить, какой момент в спорте в 2025 году был самым-самым.